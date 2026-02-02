Как прошёл Союзный Совмин и какие шероховатости на общем пути? Разберутся в ток-шоу «По существу»

2 февраля на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты обсудить отношения между Беларусью и Россией.

О том, как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции?

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.