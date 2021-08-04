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Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину

04 августа 2021 19:23
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Новости Беларуси. Литва 3 августа насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила печальное развитие. Теперь дело на контроле Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Пограничный наряд его обнаружил, подъехал к нему. Человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел ему оказать элементарной медицинской помощи.

У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло, и попытаться пригласить этих родственников, отдать тело для того, чтобы его можно было отправить на родину и похоронить.

Что это за факт? Это… просто в годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, о каких-то хороших, нормальных добрососедских отношениях с соседними странами?

Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину-4

С подобными миграционными проблемами Беларусь уже встречалась. На брестском вокзале жили чеченцы (их не пускали польские пограничники).

Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину-7

Евгений Пустовой, СТВ:
Но теперь мигрантов и беженцев европейские стражи границ просто начинают расстреливать. На эту проблему обращал внимание еще две недели назад Президент.

Александр Лукашенко: «Идите, кайтесь и делайте всё, чтобы оттуда не было этого потока мигрантов»

Евгений Пустовой:
Не услышали.

Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину-10

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# Беженцы # общество # Александр Вольфович # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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