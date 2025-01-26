Вольфович: «Электоральный суверенитет – это важное достояние нашей страны»

Беспочвенные нападки в адрес Беларуси, громкие заявления о непризнании выборов, а также планы коллективного Запада по захвату приграничных территорий нашей страны – все это попытки раскачать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспочвенные нападки в адрес Беларуси, громкие заявления о непризнании выборов, а также планы коллективного Запада по захвату приграничных территорий нашей страны – все это попытки раскачать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый подобный маневр мы видим и предупреждаем. Силовой блок несет службу в усиленном режиме, напомнил госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович отметил, что безопасность – одно из главных достижений нашего государства за 30 лет независимости, укреплять позиции мы будем и дальше.
Большую роль в этом играет Концепция национальной безопасности, приоритетной составляющей которой является и электоральный суверенитет.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Электоральный суверенитет – это важное достояние нашей страны, это приоритет, который включен в Концепцию национальной безопасности. И мы, видя и прогнозируя это, заложили как раз в наш стратегический документ эти постулаты. Потому что никто не имеет права диктовать любому суверенному государству, то ли это будет Беларусь, то ли какое-то другое государство, какой выбор делать народу той или иной страны.
Плохо, что нас критикуют на Западе, ведь мы за добрососедские отношения. И Президент нашей страны всегда говорит, что надо все решать путем диалога, за столом переговоров, находить общие точки соприкосновения. Это будет благо и для соседних государств, и для Европы, и, конечно же, для нашей страны.
К сожалению, коллективный Запад продолжает подталкивать не только Беларусь, но и глобально весь мир к масштабному конфликту. Для США и Евросоюза независимые участники международного процесса со своим мнением и ценностями крайне неудобны. Потому их стремление проводить выборы для себя, принимать решения, значимые для своего народа, сопровождают громкие события.
Мы видели это на протяжение 2024 года, для многих стран ставшего электоральным и переломным. Достаточно вспомнить ситуацию в Грузии и Молдове, и становится очевидно: возможность делать выбор в пользу своих национальных интересов есть не у каждого государства.
Беларусь этим исключительным правом обладает и намерена его защищать. Ведь как неоднократно подчеркивал глава государства, если на Западе нас критикуют, значит, мы все делаем правильно.