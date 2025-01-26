Вольфович: «Электоральный суверенитет – это важное достояние нашей страны»

Беспочвенные нападки в адрес Беларуси, громкие заявления о непризнании выборов, а также планы коллективного Запада по захвату приграничных территорий нашей страны – все это попытки раскачать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый подобный маневр мы видим и предупреждаем. Силовой блок несет службу в усиленном режиме, напомнил госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович отметил, что безопасность – одно из главных достижений нашего государства за 30 лет независимости, укреплять позиции мы будем и дальше. Большую роль в этом играет Концепция национальной безопасности, приоритетной составляющей которой является и электоральный суверенитет.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Электоральный суверенитет – это важное достояние нашей страны, это приоритет, который включен в Концепцию национальной безопасности. И мы, видя и прогнозируя это, заложили как раз в наш стратегический документ эти постулаты. Потому что никто не имеет права диктовать любому суверенному государству, то ли это будет Беларусь, то ли какое-то другое государство, какой выбор делать народу той или иной страны. Плохо, что нас критикуют на Западе, ведь мы за добрососедские отношения. И Президент нашей страны всегда говорит, что надо все решать путем диалога, за столом переговоров, находить общие точки соприкосновения. Это будет благо и для соседних государств, и для Европы, и, конечно же, для нашей страны.