Вольер зубра Барона в Минском зоопарке украсило большое граффити

Новости Беларуси. Символ хоккейного клуба под надежной опекой. Дом зубра Барона в Чижовке украсило большое граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надпись «Нам родная каманда» появилась на стене в вольере зубра в сине-белом цвете, символизирующим хоккейный клуб «Динамо-Минск». Он и взялся за преображение жилища зубра.

Изначально идеи для граффити искали среди болельщиков, но подходящей не нашли. Поэтому обратились к профессионалам. И как раз к началу хоккейного сезона Барон любовался разрисованной стеной.

Кстати, клуб еще год назад взял под свою опеку это семейство зубров и всячески помогает животным.