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Вольер зубра Барона в Минском зоопарке украсило большое граффити

17 сентября 2018 17:42
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Новости Беларуси. Символ хоккейного клуба под надежной опекой. Дом зубра Барона в Чижовке украсило большое граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вольер зубра Барона в Минском зоопарке украсило большое граффити-1

Надпись «Нам родная каманда» появилась на стене в вольере зубра в сине-белом цвете, символизирующим хоккейный клуб «Динамо-Минск». Он и взялся за преображение жилища зубра.

Изначально идеи для граффити искали среди болельщиков, но подходящей не нашли. Поэтому обратились к профессионалам. И как раз к началу хоккейного сезона Барон любовался разрисованной стеной.

Кстати, клуб еще год назад взял под свою опеку это семейство зубров и всячески помогает животным.

Вольер зубра Барона в Минском зоопарке украсило большое граффити-4

Наталья Сульдина, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
В основном, это финансовая помощь, которой распоряжаются наши зоотехники. Они знают, что именно нужно зубрам, какой рацион для них полезен, какие нужны витамины, микроэлементы.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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