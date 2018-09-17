«Надо снять одним дублем». Кинолог из Молодечно дрессировал собаку, которую снимали в фильме «Мухтар»

Новости Беларуси. Четыре лапы, мокрый нос и совсем не простой характер. Особенности воспитания знаменитых собак хорошо знает кинолог из Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Денис Буркевич – не только учитель хвостатых актеров, но и специалист в отношениях хозяев и их воспитанников. Мужчина помог наладить контакт с собаками почти 50 семьям.

Денис Буркевич из Молодечно подарил зрителям известного телесериала «Мухтар» множество увлекательных кадров. Мужчина занимается дрессурой собак профессионально, при этом к братьям нашим меньшим относится с искренней любовью. Свободное время кинолог посвящает полезному делу – настраивает отношения питомцев и хозяев.

Денис Буркевич, кинолог:

Я не занимаюсь собаками, я занимаюсь хозяином. Моя задача – научить хозяина, как правильно общаться со своей собакой. Зачастую после одной-двух консультаций пропадает необходимость дальнейшей дрессировки, потому что собака воспитанная. Собаке надо объяснить, и там надо снять одним дублем. Очень тяжело работать с собаками. От меня зависит очень много. Я должен за камерой сделать так, чтобы зрителю понравилось.

Во дворе собственного дома Денис организовал настоящую рабочую зону. Здесь есть всё необходимое, чтобы комфортно чувствовали себя и животные, и хозяева. Большинство из них – люди, которые хотят узнать больше о психологии собак. Занятия помогают наладить контакт питомца с детьми, чужими людьми и, собственно, родственниками.

Любовь Мандрик:

Дети маленькие. Хочется, чтобы собака их слушала, понимала, чтобы было взаимопонимание между детьми и собакой.