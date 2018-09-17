В Минске скоро могут перестать отключать горячую воду летом

Новости Беларуси. В столице вскоре могут отказаться от практики отключения горячей воды летом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это может произойти через 7-10 лет.

Такой прогноз сделали на предприятии «Минсккоммунтеплосеть».

Кстати, еще несколько лет назад горячую воду в Минске отключали на 30 дней, теперь – не более чем на две недели, а в некоторых случаях этот период длится еще меньше.

Сокращение срока отключения горячей воды происходит благодаря замене старых сетей на современные, предварительно изолированные трубопроводы. Они могут прослужить более 30 лет и не нуждаются в испытаниях. Когда такие трубы будут проложены везде, столица сможет отказаться от летних отключений горячей воды.