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Войскам ПВО Беларуси 10 апреля исполняется 75 лет

10 апреля 2016 11:33
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Новости Беларуси. Мирное небо над головой. Сегодня исполняется 75 лет войскам ПВО Беларуси. Первое соединение защитников воздушных границ было сформировано в начале Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в арсенале уже Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны — современная техника и вооружение. Несут дежурство дивизионы зенитных ракетных комплексов «С-300», а свой профессионализм личный состав ежегодно подтверждает на международных учениях с боевой стрельбой.    

# общество # ПВО Беларуси

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