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Начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова – о борьбе со «стихийными» рынками

09 апреля 2016 19:22
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня поговорим о явлении, которое появилось в столице с приходом тепла. На  мраморе подземных переходов и на асфальте у метро расцвели пестрые и ароматные торговые ряды. Зелень рядом с хозяйственным мылом, домашние закатки и всякая мелочь, необходимая в хозяйстве. Чего там только нет. Торопясь домой с работы мы проходим через этот шумный коридор, зазывающий нас купить  что-то свежее, что-то, без чего мы не обойдемся. Что я вам говорю, вы сами все это каждый день видите! И, наверняка, каждый из нас хоть на секунду, но подумал «а может взять»?

Город решил избавить нас от этого ненужного соблазна. В первую очередь, заботясь о нашем здоровье. Мингорисполком предпримет меры по ликвидации несанкционированной торговли. То есть убрать с земли и поднять ее на цивилизованный уровень. Но каким образом? Что именно будет для этого делаться? Куда предложат пройти уличным продавцам?  Какое наказание им грозит за нечистую во всех смыслах торговлю и насколько эффективны эти меры? На все вопросы ответит начальник управления торговли и услуг  Мингорисполкома Нина Емельянова.

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Нина Емельянова

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