Татуировка: причины ее появления на теле, реакция окружающих и советы новичкам

Татуировка – один из самых радикальных способ заявить о своей индивидуальности. Рисунки на тело люди наносят по разным причинам. Кто-то – чтобы выразить себя, кто-то – чтобы подчеркнуть какую-либо часть тела или, наоборот, скрыть шрам. А для кого-то тату и вовсе стали смыслом жизни.

Анна Филипчик:

Первую татуировку я сделала в 15 лет. Лазила по Интернету, мне понравилась одна картинка (это была звездочка за ухом). И, в принципе, я долго на нее смотрела, потом мне написал друг, что он сделает мне ее. Мы тогда даже делали не на машинке, с которой работают мастера по татуировкам, а, грубо говоря, делали стержень. Самодельная машинка.

Мария Сергеева:

Свою первую татуировку я сделала в 16 лет, когда училась в 11 классе. Вообще, это достаточно забавная история. Моя лучшая подруга собиралась себе набить татуировку, мы с ней записались в тату-салон, она собиралась набирать татуировку на руке, но у нее очень сильно дрожала рука, и мастер сказал, что не будет работать. Он предложил мне набить татуировку. Подруга собиралась набить себе надпись, ее мы выбирали вместе («Все пройдет» на латыни). Я решила остановиться на этой надписи и набила ее на спине.

Часто с первой татуировкой приходят первые трудности и непонимание. Особенно со стороны старшего поколения.

Анна Филипчик:

Первую татуировку я очень тщательно скрывала. Она у меня находится за ухом, и я всегда ходила с распущенными волосами, чтобы родители не заметили. Но однажды я пошла в школу и сделала себе хвостик. Мама увидела, я сказала, что это маркер. Когда маркер не смылся через две недели, мне папа сказал, что либо я стираю наждачкой, либо ухожу из дома. Но, в принципе, на все татуировки потом уже они стали реагировать нормально.

Мария Сергеева:

Мама узнала буквально через неделю. Мне самой пришлось рассказать про то, что у меня есть татуировка. Она на это отреагировала абсолютно спокойно, но сказала, что следующие татуировку я должна буду выбирать вместе с ней.

Как правило, рисунки, которые украшают наши тела, носят определенный смысл. Для кого-то – сакральный, а кому-то они напоминают о людях, местах и событиях.

Анна Филипчик:

Это была четвертая татуировка, она для меня очень значима. Это пони. Я сидела с парнем, с которым рассталась уже, в кафе, и пошел вдруг ливень. А мне очень хотелось киндер-сюрприз. И он побежал по магазинам искать этот киндер-сюрприз. Я открываю, а там этот милый пони из мультика. Я вдруг обалдела: под ливнем искать девушке киндер. И я решила, что хочу эту татуировку как знак хороших моментов в жизни.

Мария Сергеева:

Свою вторую татуировку я набила ровно через год, это было 3 марта, я училась на первом курсе. Это перо. Я на самом деле много читала, что это означает, но набивала я на тот момент не потому, что для меня было важно значение татуировки. И, в принципе, на данный момент я несколько жалею об этой татуировке.

По статистике, 65% всех сделанных тату приходится на долю слабого пола. Но не стоит забывать, что наколка на теле – довольно серьезный и ответственный шаг. И если на вопрос «бить или не бить» вы твердо отвечаете «бить», тогда следующее правило для вас.

Артем Минкевич, тату-мастер:

Желательно определиться конкретно, что ты хочешь, потом найти мастера. При выборе мастера, конечно, лучше смотреть на его работы, а не на то, что у него дешево, поэтому надо идти к нему, или еще что-то. В первую очередь, конечно, посмотреть работы, понять нравится или нет, потом связаться с этим мастером, договориться о консультации, прийти на консультацию, с мастером пообщаться. Найдете общий язык, мастер может вам сказать, что ваша идея хороша, но, может, надо ее как-то подкорректировать. Либо сказать, что это вообще полный бред. И, опять же, с помощью обычных разговоров, вопросов и ответов поможет подобрать что-то достаточно стоящее.