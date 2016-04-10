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Комплекс упражнений на ягодичные мышцы на тренажерах: советы от тренера Олега Каменщикова

10 апреля 2016 11:06
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Олег Каменщиков, тренер:
Сегодня мы показываем вам комплекс упражнений на ягодичные мышцы на тренажерах. Первым упражнением будет приседание в смите. Главное при этом сохранять положение коленей, они должны быть чуть дальше пятки. И отводить ягодицы назад. При этом угол опускания должен быть 90, может, чуть ниже 90 градусов.
В следующем упражнении опираемся на руки, становимся на колени и делаем махи ногой вверх. При этом у нас качается ягодичная большая мышца. Движениями должны быть плавными, небыстрыми. При этом в верхней точке, когда мы поднимаем штангу, приживаем ягодичные, чтобы почувствовать лучше сокращения. Также это упражнение можно выполнять на локтях, чтобы делать большой угол, при этом лучше почувствовать ягодичные.
В следующем упражнении мы опираемся на лопатки, также ставим ноги широко и делаем движения тазом вверх-вниз. При этом прожинаем таз и ягодичную мышцу в верхней точке, надо почувствовать напряжение. Движения осуществляются плавно, равномерно.

# общество # Фитнес # Олег Каменщиков

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