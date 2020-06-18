Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

Новости Беларуси. Беларусь гордится своими медиками. Об этом заявила 18 июня, посещая научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объемы оказания медицинской помощи в центре постоянно увеличиваются. Растет число операций.

Большинство из них относится к разряду высокотехнологичных, растет экспорт медицинских услуг. За последние 10 лет в лечении онкологических и гематологических заболеваний здесь достигнуты значительные успехи. К примеру, выживаемость детей сегодня составляет порядка 80 %, некоторые виды рака удается полностью излечить.