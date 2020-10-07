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«Будем выполнять днём и ночью полёты». Экипажи военно-транспортных вертолётов отрабатывают пилотаж в сложных условиях

07 октября 2020 07:32
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Новости Беларуси. Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 МТВ5 и ударных Ми-24 отрабатывают пилотаж в сложных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем выполнять днём и ночью полёты». Экипажи военно-транспортных вертолётов отрабатывают пилотаж в сложных условиях-1

Среди выполняемых элементов – атака воздушных целей, разведка объектов условного неприятеля, имитация посадки с одним работающим двигателем.  

«Будем выполнять днём и ночью полёты». Экипажи военно-транспортных вертолётов отрабатывают пилотаж в сложных условиях-4

Владимир Скоркин, заместитель командира смешанной авиационной базы:
Будем выполнять днем и ночью полеты. Основная задача – это поддержание навыков летного состава, подготовка по задачам первого курса и также подготовка наших курсантов Военной академии Республики Беларусь. Большой спектр спланирован полетов. Это выполняются и атаки воздушных целей, и разведка объектов противника.

# Военная авиация # общество # Владимир Скоркин # Фотофакт

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