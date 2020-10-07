«Будем выполнять днём и ночью полёты». Экипажи военно-транспортных вертолётов отрабатывают пилотаж в сложных условиях

Новости Беларуси. Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 МТВ5 и ударных Ми-24 отрабатывают пилотаж в сложных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 МТВ5 и ударных Ми-24 отрабатывают пилотаж в сложных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди выполняемых элементов – атака воздушных целей, разведка объектов условного неприятеля, имитация посадки с одним работающим двигателем.
Владимир Скоркин, заместитель командира смешанной авиационной базы:
Будем выполнять днем и ночью полеты. Основная задача – это поддержание навыков летного состава, подготовка по задачам первого курса и также подготовка наших курсантов Военной академии Республики Беларусь. Большой спектр спланирован полетов. Это выполняются и атаки воздушных целей, и разведка объектов противника.