«Подключилась вся деревня». Какие достопримечательности появились в деревне Великая Раевка

Новости Беларуси. Благодаря успехам хозяйства в деревне Великая Раевка появляются различные культурные объекты. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Например, место памяти мирным жертвам Великой Отечественной или парк для прогулок на свежем воздухе. Жители уверены, у деревни большое будущее.

Благоустройством в деревне активно занялись пару лет назад. Сначала похорошели дома, после возникла необходимость создать и новые интересные места для прогулок. Внимание сразу привлек парк. Он существовал в деревне давно, но раньше этим местом никто не занимался. Досадное недоразумение исправили.





Наталия Новик, заведующая Великорайевской сельской библиотекой-клубом:

Приступили к такой идее, что из этого парка нужно сделать парк отдыха. В 2017 году начали делать его немножко светлее: вырезать деревья. Вырезали площадку, где находится памятник, чтобы он приобрел какое-то значение, именно символики того, что поставлен погибшим воинам. И здесь Иваном Викторовичем была замечена вот эта аллейка, она была сделана именно между деревьями. Жители деревни никогда этого не видели. Мы были в таком восторге, шоке от того, что появилось именно эта аллея, где можно просто идти гулять.

Подключилась вся деревня. Сюда выходили его обустраивать и малые, и великие, и старые. То есть, мы проводили такие шикарные большие субботники большой деревней, что он приобрел такой вид. По идее Ивана Викторовича и с нашей помощью, как он любит всегда подчеркивать, был создан конкурс среди предпринимателей, которые подарили скамейки этому парку. А все остальные скамейки были построены из подсобного материала нашими строителями. Парк приобрел в 2018 году такое место и значение. 1 июля у нас в деревне есть такая традиция – проводить праздник, посвященный освобождению Республики Беларусь, а по-деревенски его называют просто «Бабой». Здесь собираются все: приезжают дети, внуки, правнуки. Дегустация, зона отдыха, более 30 сортов. Виноград стал брендом деревни Великая Раевка

Столько людей, что, когда мы проводили этот праздник именно к открытию парка и агрохутора, здесь было 300-400 человек. Настолько это было масштабное и красивое мероприятие. Было приятно, что люди увидели, откликнулись. И на сегодняшний день здесь гуляет столько народа, столько отдыхает людей. Приятно, что эта идея была превращена в жизнь, мы нашли свое место отдыха.

К слову, на благоустройстве парка были заняты все. Субботники по-настоящему сплотили деревню. Своей работой жители могут гордиться: скамейки, детская площадка и даже амфитеатр. Пройтись по зеленой зоне настоящее удовольствие. В летнее время тут всегда много детей, даже зимой есть желающие прогуляться по живописной центральной аллее. К слову, каждая скамейка имеет необычный стиль и название. Парк планируют благоустраивать и в дальнейшем. Например, сделать яркие клумбы. К слову, это далеко не единственное интересное место деревни.