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Лукашенко лично проводил президента Экваториальной Гвинеи в аэропорту

08 сентября 2023 10:32
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Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. В знак уважения Александр Лукашенко прибыл в Национальный аэропорт лично, чтобы проводить высокого гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко лично проводил президента Экваториальной Гвинеи в аэропорту-1

Обианг Нгема впервые посетил нашу страну, этот визит закрепил проделанную ранее работу по развитию партнерских отношений. Как отметил белорусский лидер, народы Африки для нас не чужие, мы всецело поддерживаем их стремление к подлинной независимости и готовы вместе продвигать идеи многополярного мира на международных площадках.

Лукашенко лично проводил президента Экваториальной Гвинеи в аэропорту-4

Напомним, накануне состоялись переговоры президентов двух стран. По их итогам подписан ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. Напутствие главы белорусского государства профильным министрам – не затягивать с их реализацией. Ведь расширение партнерства приведет в том числе к росту товарооборота: к 2030 году он должен составить не менее 100 миллионов долларов.

Александр Лукашенко: «Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента». Подробнее.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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