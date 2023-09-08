Лукашенко лично проводил президента Экваториальной Гвинеи в аэропорту

Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. В знак уважения Александр Лукашенко прибыл в Национальный аэропорт лично, чтобы проводить высокого гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обианг Нгема впервые посетил нашу страну, этот визит закрепил проделанную ранее работу по развитию партнерских отношений. Как отметил белорусский лидер, народы Африки для нас не чужие, мы всецело поддерживаем их стремление к подлинной независимости и готовы вместе продвигать идеи многополярного мира на международных площадках.

Напомним, накануне состоялись переговоры президентов двух стран. По их итогам подписан ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. Напутствие главы белорусского государства профильным министрам – не затягивать с их реализацией. Ведь расширение партнерства приведет в том числе к росту товарооборота: к 2030 году он должен составить не менее 100 миллионов долларов.