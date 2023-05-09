«Война с Германией будет обязательно». О чём были письма солдата ещё перед сражениями?

Почта работала без выходных. Письма с фронта приходили не часто, но треугольники ждали в каждом доме, в каждой семье. Их читали детям, знакомым, соседям. Словом, зачитывали до дыр. Здесь, в фондах Бересткой крепости, бережно хранят такие экспонаты. Это самое дорогое, чем располагает музей. Конечно, на пожелтевших листах глубоко личное, адресованное близким, но в то же время это живые свидетельства тех страшных событий. О чем писали защитники цитадели в первые дни войны, расскажет Лариса Бибик, ученый секретарь, сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость».

Сергей Шуманский, СТВ:

Наверняка вам знакомо содержание многих писем, которые были отправлены солдатам. Выдержки из некоторых мы видим в экспозиции. Если погрузиться в тему глубже, о чем писал гарнизон? Было ли в этих строках ощущение тревоги либо приближения войны?

Лариса Бибик, ученый секретарь мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:

Все эти письма, которые хранятся у нас в фондовых коллекциях или представлены для наших посетителей, были личными. Они были отправлены друзьям, матерям, подругам, но сегодня они уже для нас история. Они как бы обращены не к нам, но в то же время без них мы не можем понять до конца, не прочувствовав каждую строчку, что же пришлось испытать этим людям. Конечно, главной задачей было служить честно, учиться воинскому делу. И они делали это на высоком уровне. А в письмах писали, что немножко устали, Брест – очень интересный город, пришлите мне, пожалуйста, газету, которую читаете сами, потому что воспоминания о доме всегда волновали, тревожили. Кто-то писал о том, что без книг очень тоскливо, поэтому библиотеки были. Они описывали, какие книги брали, какие поэты и писатели были их любимыми.

Но вместе с тем, находясь практически в нескольких сотнях метрах от границы, имея очень часто высшее образование, прекрасно разбираясь в каких-то исторических событиях, они понимали: война будет. Поэтому неслучайно некоторые из писем содержали такие строки: «Другое вот что, война с Германией будет обязательно. Не в этом году, так через 2-3-5 лет, он она будет, будет решительная». То есть они прекрасно понимали, что ждет их, находясь здесь, на границе, и были готовы к тому, чтобы встретить врага. Может быть, до конца неизвестного, время только показало, что это за враг.