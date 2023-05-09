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После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто

09 мая 2023 10:28
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Медики на войне. Ценой собственной жизни спасали другие. Именно они вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна. Оставшиеся на оккупированной территории медработники организовывали в лечебных учреждениях подпольные группы и снабжали медикаментами партизанские отряды. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-1

Алеся Иванова, корреспондент: 
Сначала – еврейская больница, после – статус первой советской, а в 1944-м, когда Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков – 3-я городская клиническая. Окунуться в атмосферу прошлого и узнать, как эволюционировала отечественная медицина, мы приехали в старейшее медучреждение столицы. Сегодня на базе 3-й городской клинической больницы функционирует свыше 40 отделений, однако еще 80 лет назад здесь оказывали непрерывную помощь раненым бойцам и гражданскому населению. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-4

Недавно на территории больницы открыли музей памяти и славы «Подвиг милосердия». Здесь собраны материалы и архивные фотографии медиков, посвятивших свою жизнь спасению людей. С интересными фактами познакомимся и мы. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-7

Герой Советского Союза – доктор Евгений Владимирович Клумов. Его имя носит 3-я городская клиническая больница. Выдающийся хирург был в числе первых, кто стал оказывать помощь подпольщикам. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-10

Инна Пашкевич, инструктор-валеолог 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова: 
Когда началась Великая Отечественная война, семья Клумовых не успевает эвакуироваться. И Клумов продолжает работать в клинике, спасая жителей города, партизан. На его счету большое количество спасенных жизней. Также был активным участником минского подполья. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-13

Евгений Владимирович действовал под псевдонимом Самарин. Клумов выдавал липовые справки, спасавшие людей от угона в Германию. Врач передавал медикаменты на фронт. Подпольная организация 3-й городской больницы обеспечивала кадрами партизанский медлагерь на Долгом острове, который не уступал по оснащению военно-полевому госпиталю. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-16

Инна Пашкевич: 
К 1941 году в клинике была уже хорошая материально-техническая база. Можно было оказывать высококвалифицированную помощь пациентом. Была расширенная рентгенологическая и лабораторная служба. В годы Великой Отечественной войны большинство медицинских сестер и врачей сражались на фронте, за что 143 из них были награждены различными орденами и медалями. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-19

За семьей Клумовых была установлена слежка. Евгения Владимировича и его жену арестовали. Однако даже в тюрьме доктор остается верным своей профессии и оказывает медицинскую помощь заключенным. Оккупанты пытались заставить ученого работать на них, но он категорически отказался. Тогда гитлеровские палачи отправили Клумова и его жену Галину в лагерь смерти «Тростенец» под Минском, где 13 февраля 1944 года они погибли в машине-душегубке. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-22

Инна Пашкевич: 
В день рождения Евгения Владимировича Клумова молодые специалисты, которые приходят к нам, дают клятву клумовцев на верность своей профессии. И когда было открытие музея, они давали эту клятву 55-й раз. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-25

Среди бывших работников 3-й городской клинической больницы немало тех, кто ощутил на себе все тяготы войны. В их числе и Владимир Лазаревич Трахтенберг. В Минское гетто он попал совсем ребенком. И пробыл там с первого до последнего дня, все 28 месяцев. Именно этот непростой жизненный период и определил будущую профессию малолетнего узника. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-28

Владимир Трахтенберг, бывший узник Минского гетто: 
Была бомбежка партизанского отряда. И меня очень поранило сильно. Было много ранений: осколками, деревом всяким, занозами. Один осколок до сих пор у меня еще виден – вот он, черненький. Никак вылезти не хочет. Меня, конечно, отправили в госпиталь партизанский. И там Зоя Мироновна без всякого наркоза практически, без ничего доставала все это. И когда она кончила, она говорит: ну, Вовчик, наверное, ты будешь доктором – ты так терпел! Когда я был в гетто, медицины никакой там не было. Медицина в госпитале была уже довольно нормальная, понимаете, что надо было: хирургия, работа. Лекарств не хватало, естественно, инструмента не хватало. Но все что было и все что надо, они все делали. 

После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто-31

Сейчас Владимир Лазаревич на заслуженном отдыхе. Однако до сих пор хранит старые военные фотографии. Сегодня в семье Трахтенберга подрастает уже третье поколение медиков. А ведь, по словам доктора, династия могла так и не начаться. Спустя столько лет бывший узник признается: он выжил благодаря фортуне, которая в дальнейшем помогла рентгенологу спасти не одну человеческую жизнь. 

# Великая Отечественная война # общество # Алеся Иванова # Евгений Клумов # Владимир Трахтенберг # Фотофакт

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