После Великой Отечественной решил стать врачом. Пообщались с бывшим узником фашистского гетто

Медики на войне. Ценой собственной жизни спасали другие. Именно они вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна. Оставшиеся на оккупированной территории медработники организовывали в лечебных учреждениях подпольные группы и снабжали медикаментами партизанские отряды.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сначала – еврейская больница, после – статус первой советской, а в 1944-м, когда Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков – 3-я городская клиническая. Окунуться в атмосферу прошлого и узнать, как эволюционировала отечественная медицина, мы приехали в старейшее медучреждение столицы. Сегодня на базе 3-й городской клинической больницы функционирует свыше 40 отделений, однако еще 80 лет назад здесь оказывали непрерывную помощь раненым бойцам и гражданскому населению.

Недавно на территории больницы открыли музей памяти и славы «Подвиг милосердия». Здесь собраны материалы и архивные фотографии медиков, посвятивших свою жизнь спасению людей. С интересными фактами познакомимся и мы.

Герой Советского Союза – доктор Евгений Владимирович Клумов. Его имя носит 3-я городская клиническая больница. Выдающийся хирург был в числе первых, кто стал оказывать помощь подпольщикам.

Инна Пашкевич, инструктор-валеолог 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Когда началась Великая Отечественная война, семья Клумовых не успевает эвакуироваться. И Клумов продолжает работать в клинике, спасая жителей города, партизан. На его счету большое количество спасенных жизней. Также был активным участником минского подполья.

Евгений Владимирович действовал под псевдонимом Самарин. Клумов выдавал липовые справки, спасавшие людей от угона в Германию. Врач передавал медикаменты на фронт. Подпольная организация 3-й городской больницы обеспечивала кадрами партизанский медлагерь на Долгом острове, который не уступал по оснащению военно-полевому госпиталю.

Инна Пашкевич:

К 1941 году в клинике была уже хорошая материально-техническая база. Можно было оказывать высококвалифицированную помощь пациентом. Была расширенная рентгенологическая и лабораторная служба. В годы Великой Отечественной войны большинство медицинских сестер и врачей сражались на фронте, за что 143 из них были награждены различными орденами и медалями.

За семьей Клумовых была установлена слежка. Евгения Владимировича и его жену арестовали. Однако даже в тюрьме доктор остается верным своей профессии и оказывает медицинскую помощь заключенным. Оккупанты пытались заставить ученого работать на них, но он категорически отказался. Тогда гитлеровские палачи отправили Клумова и его жену Галину в лагерь смерти «Тростенец» под Минском, где 13 февраля 1944 года они погибли в машине-душегубке.

Инна Пашкевич:

В день рождения Евгения Владимировича Клумова молодые специалисты, которые приходят к нам, дают клятву клумовцев на верность своей профессии. И когда было открытие музея, они давали эту клятву 55-й раз.

Среди бывших работников 3-й городской клинической больницы немало тех, кто ощутил на себе все тяготы войны. В их числе и Владимир Лазаревич Трахтенберг. В Минское гетто он попал совсем ребенком. И пробыл там с первого до последнего дня, все 28 месяцев. Именно этот непростой жизненный период и определил будущую профессию малолетнего узника.

Владимир Трахтенберг, бывший узник Минского гетто:

Была бомбежка партизанского отряда. И меня очень поранило сильно. Было много ранений: осколками, деревом всяким, занозами. Один осколок до сих пор у меня еще виден – вот он, черненький. Никак вылезти не хочет. Меня, конечно, отправили в госпиталь партизанский. И там Зоя Мироновна без всякого наркоза практически, без ничего доставала все это. И когда она кончила, она говорит: ну, Вовчик, наверное, ты будешь доктором – ты так терпел! Когда я был в гетто, медицины никакой там не было. Медицина в госпитале была уже довольно нормальная, понимаете, что надо было: хирургия, работа. Лекарств не хватало, естественно, инструмента не хватало. Но все что было и все что надо, они все делали.