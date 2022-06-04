Воинское братство не имеет границ. Патриоты Беларуси и России посетили Курган Славы

Новости Беларуси. 2,5 тысячи километров пути и десятки остановок. 4 июня в маршруте международного автопробега, который проходит в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», памятный пункт – Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны Северного флота совместно с командованием и руководством профсоюза Вооруженных Сил России стартовали 28 мая из Североморска, путь колонны из 16 автомобилей и 50 участников пролегал через Санкт-Петербург, Смоленск и Псков – настоящие города-герои, где Великую Победу приближали мужественно и отважно.

В Беларуси участники уже останавливались в мемориальном комплексе «Хатынь» и Музее Великой Отечественной войны в Минске. На Кургане Славы, равно как и в других пунктах, к патриотам-путешественникам присоединяются коллеги военные.

Сергей Потапенко, председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений:

Это святое для нас, потому что в республике проводится Год исторической памяти. Пообщались, вспомнили героические наши совместные годы борьбы с фашизмом. Очень приятно, акция очень организована и проводится накануне 22 июня – нападения фашисткой Германии. Мы вместе ковали эту Победу.