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Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?

04 июня 2022 13:03
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Новости Беларуси. Легендарная улица без конца, самая протяженная в Беларуси. Ею может гордиться самый молодой город страны, который 4 июня отмечает свой день рождения. Молодежный, промышленный, спортивный – все это про Новополоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-1

На праздничной сцене сегодня вручают почетные награды заслуженным труженикам и деятелям, людям, которые внесли свой вклад в развитие различных сфер жизни города. Молодой, но очень успешный. Во многих направлениях это промышленный центр, а также база, где воспитывают лучших спортсменов страны. Светлана Сахоненко, Анна Сола, Ирина Кривко и не только. Куют здесь и юные таланты – студотряды из Новополоцка уже несколько лет не выпускают из рук лидерское знамя страны.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-4

Валерий Гущин, директор Новополоцкого училища олимпийского резерва, почётный гражданин Новополоцка:  
Однозначно можно сказать, что в спортивном плане Новополоцк – город № 1 в Республике Беларусь, и мы гордимся. Я горжусь тем, что работаю именно в Новополоцке и именно в области спорта.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-7

Владислав Конохов, экс-командир студенческого строительного отряда «Зодчие»:  
Каждый год Новополоцк становится все более красивым, открытым городом, каждый год сюда приезжают все больше молодежи учиться в нашем Полоцком государственном университете, а также в наших колледжах. И мы прикладываем тоже свою лепту. Строим детские площадки, организовываем досуг, работу.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-10

Вадим Ложечник, командир студенческого строительного отряда «Эврика»:  
Каждый год мы подтверждаем статус лучшего отряда, и уже на протяжении восьми лет знамя приезжает в Новополоцк. В этом году нам удостоено съездить на международную стройку на космодром.  

Новополоцк – город, который воздвигли с нуля. Комсомольцы со всего Советского Союза высадились на левый берег Западной Двины в 1958 году. От первой строительной палатки началась история целого города. А сегодня это уже почти 100 тысяч населения. Легендарная улица Молодежная стала главной героиней известной киноленты «Улица без конца». Такой больше в Беларуси нет, ее протяженность более 12 километров.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-13

Петр Траба, первостроитель, почетный гражданин Новополоцка:  
Улица начиналась, я приехал, где пересечение Нефтяников и около «Космоса». Там только было ее начало. Я иду по этой улице, и практически в каждом объекте есть частица труда наших строителей.  

Его основали с нуля. Как комсомольцы со всего Союза строили Новополоцк?-16

В праздничный день на главной сцене были присвоены очередные звания почетных граждан Новополоцка и вручены ценные подарки ведущим предприятиям города.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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