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Воинам-интернационалистам в Жодино вручили памятные медали

17 сентября 2014 14:49
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Новости Беларуси. Воинов-интернационалистов почтили в Жодино. Им вручили памятные медали в честь юбилея окончания боевых действий в Афганистане. Более 100 ветеранов и их семей поздравили во время торжеств в городском доме культуры. Участие в концерте приняли не только любительские коллективы, а и сами воины-интернационалисты. Через свои песни они донесли до молодого поколения правду о войне, о настоящей дружбе и о том, как важно хранить мир на земле.

Всего в Жодино проживает около 170 ветеранов войны в Афганистане. Среди них есть и женщины. Все воины-интернационалисты держатся друг друга. Часто собираются вместе. При необходимости помогают семьям боевых товарищей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт

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