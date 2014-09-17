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Государственному таможенному комитету 17 сентября вручили знамя

17 сентября 2014 14:16
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Новости Беларуси. Символ доверия: Государственному таможенному комитету 17 сентября вручили знамя. Его в начале года указом утвердил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии приняли участие и гости из других стран, в том числе партнеры по интеграционным сообществам. Ведь белорусские таможенники стоят на страже экономической безопасности не только Беларуси, но и всего Таможенного союза.

Памятное событие приурочили к их профессиональному празднику, который  в нашей стране отметят 20 сентября.

Юрий Брытков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Единственное знамя в Таможенном комитете будет храниться и использоваться во всех торжественных случаях, мероприятиях, проводимых Государственным таможенным комитетом. Он является для нас символом доверия государства, Президента. Для меня это, в том числе, и личный праздник, и праздник для всей системы. Я очень горд, что нам доверили и вручили знамя.
 

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт # Юрий Брытков

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