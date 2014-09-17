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В Беларуси изменится порядок расчета бюджета прожиточного минимума

17 сентября 2014 08:03
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Новости Беларуси. В Беларуси с 17 сентября изменен расчет одного из важнейших государственных социальных нормативов - бюджета прожиточного минимума. Это предусмотрено постановлением правительства.

Согласно документу, прежними остались утвержденные наборы продуктов питания, сформированные исходя из потребностей различных групп населения.

Главные изменения коснулись непродовольственных товаров и услуг.

Их стоимость теперь будет составлять 77% от минимального набора продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, такая система позволит в дальнейшем более гибко и оперативно реагировать на изменения потребительских настроений малообеспеченного населения.

Сейчас бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет 1 миллион 343 тысячи 420 рублей.

 

# общество # Государственная социальная политика

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