Международный фестиваль анимационных картин «Анимаевка» пройдет в Могилёве с 17 по 21 сентября

Новости Беларуси. Мультфильмы почти из 40 стран покажут на «Анимаевке» в Могилеве. Международный фестиваль анимационных картин открывается в областном центре 17 сентября и продлится по 21 сентября.

Впервые свои работы к нам привезли мультипликаторы Аргентины, Бразилии, Ирака, Колумбии, Сингапура, Сирии, США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на форуме представят 10 мультфильмов.

Во время фестиваля, помимо конкурсных показов, пройдут театрализованные представления, творческие встречи, музыкально-игровые программы, мастер-классы.

Не останутся в стороне и дети. По традиции они смогут принять участие в конкурсах «Я не волшебник, я только учусь» и «Мой любимый мультфильм».

Почетным гостем 17-ой по счету «Анимаевки» станет ведущий российской телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович.

Леонид Аркадьевич предстанет перед зрителем в непривычном амплуа, он привез на суд белорусскому зрителю новый мультфильм «Возвращение Буратино». В картине ведущий озвучил кота Базилио.

Леонид Якубович, народный артист России:

Замечательно, что есть фестиваль. Хотелось бы, чтобы в жюри входили дети. Нужно, чтобы на мультяшных фестивалях было отдельное жюри или хотя бы приз детских зрительских симпатий.

13-летняя Мария Савельева одна из самых младших участников «Анимаевки». Но юная могилевчанка полна решимости. Над созданием своей пятиминутной картины, девочка трудился больше чем полгода. Всех героев Маша лепила из пластилина сама. Сама же написала сценарий «Кулинарного поединка», именно так названа картина. Говорит, мультфильмы: это самое доброе и полезное для детей.

Мария Савельева, участник «Анимаевки-2014»:

Конечно, наше поколение смотрит компьютерные мультфильмы, но мы все равно любим «Ну, погоди!», «Ежик в тумане».

Ирина Недобоева, СТВ:

В этом году география фестиваля действительно впечатляет. Поучаствовать в белорусской «Анимаевке» изъявили желание поучаствовать мультипликаторы из 40 стран. Из 150 фильмов жюри отобрало 28. Эти картины теперь и поборются за победу.

Наряду с заморскими мультфильмами, на конкурсе представлены и работы белорусских аниматоров.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Наша мара — стварыць паўнаметражны анімацыйны фільм, накшталт тых, якія мы бачым у кінатэатрах. Беларуская анімацыя ёсць і высокага гатунку. Таму пацверджанне — прызы, якія яна отрымлівае на фестывалях. Нам хацелася б, каб нашу анімацыю больш бачыў наш глядач, каб яна была больш ў кінатэатрах.

Суд жюри обещает быть максимально объективным. В его составе настоящие мастера анимации из Беларуси, России, Польши, Франции и Китая.

Камил Полак, член жюри (Польша):

Я был на многих фестивалях по всей Европе, в США. Здесь я впервые. Я очень впечатлен открытием. Белорусы должны гордиться таким фестивалем, что вы его проводите.

Настоящим ноу-хау фестиваля станет огромный экран. Его установят на площади Звезд в центре Могилева. По вечерам здесь будут транслировать все мультфильмы «Анимаевки». Среди них и очень неординарная картина итальянских мастеров под названием «Паста». Всех персонажей аниматоры изготовили из обычных макарон.