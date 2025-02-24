Таксист спас 2-летнего ребёнка – малыш проглотил магнит и задыхался
История чудесного спасения. Слаженные действия водителя такси и сотрудников Госавтоинспекции помогли избежать трагедии. В гомельскую больницу нужно было срочно доставить двухлетнего ребенка. Он проглотил магнит и задыхался. На удачу, вызов принял сотрудник МЧС – в свободное время он подрабатывает водителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не растерявшись, мужчина оперативно связался с ГАИ и попросил о помощи. Ближайший экипаж со звуковой сигнализацией за считаные минуты сопроводил машину до медучреждения. Маленького пациента без промедления передали врачам.
Павел Серенков:
Понимая то, что я могу нарушить Правила дорожного движения, решил позвонить в службу ГАИ и понимал, что жизнь ребенка больше всего лежит на моих плечах. Созвонился с Госавтоинспекцией, после чего в течение 50 секунд на остановке «Международная» они меня подхватили и помогли доставить ребенка в больницу на улицу Жарковского.
Маленького пациента спасли. Родители малыша искренне поблагодарили всех за помощь.