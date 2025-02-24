В Кобрине произошёл масштабный сбой в электроснабжении – было обесточено 88 подстанций, школы и детсады

Масштабный сбой в электроснабжении Кобрина – специалисты работали над ликвидацией последствий. В результате утреннего отключения обесточенными оказались 88 трансформаторных подстанций, четыре школы и пять детских садов, а также объекты торговли и более семи тысяч абонентов частного сектора. Сообщается, что к блэкауту привел сбой в работе технологического оборудования на крупной электроподстанции «Кобрин-Западная». На место оперативно выехали энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря переподключению на другие линии уже удалось восстановить подачу электричества всем потребителям, включая объекты социальной инфраструктуры. Котельную запустили с помощью дизельного генератора. В районном центре развернули оперативный штаб, работала областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обстановка на личном контроле губернатора Брестской области.

Валерий Рудольф, начальник Брестского областного управления МЧС:

Создан запас резервных источников питания, в частности дизель-электростанции. По двум объектам социальной сферы они применялись – это средняя школа и детский сад. На данный момент эти потребители уже запитаны. Кроме того, организован мониторинг температуры в жилых домах, на объектах социальной сферы.