Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта

Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью в Беларусь вернулась зима, а днем – ожидается весенний градус, мокрый снег и порывистый ветер. Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю