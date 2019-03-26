Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта

Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой ночью в Беларусь вернулась зима, а днем – ожидается весенний градус, мокрый снег и порывистый ветер.
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Утром на отдельных участках дорог – гололедица. При этом будет облачно с прояснениями. Температура воздуха – от 2 до 8 градусов тепла.