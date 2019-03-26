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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта

26 марта 2019 07:03
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Новости Беларуси. Мартовская погода снова удивляет своим непостоянством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта -1

Этой ночью в Беларусь вернулась зима, а днем – ожидается весенний градус, мокрый снег и порывистый ветер.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются 26 марта -4

Утром на отдельных участках дорог – гололедица. При этом будет облачно с прояснениями. Температура воздуха – от 2 до 8 градусов тепла.


 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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