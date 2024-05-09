Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной

«Земля, политая человеческой кровью» – сколько раз мы использовали это выражение, чтобы описать чудовищные и трудно заживаемые раны, которые оставила после себя на нашей территории безжалостная военная машина восемь десятилетий назад.

Этот смертоносный вихрь не разбирал кого принести в жертву. А потому в нашей земле, здесь, на перекрестке европейских дорог, лежат и те, кто когда-то пришел уничтожать наш народ. Лежат спокойно, тихо. И никто не собирается ворошить этот прах.

Это целые немецкие кладбища в окрестностях Бобруйска и Рогачева, Орши, Могилева и Барановичей, где никто не рисует на могилах у мертвых нацистов красные звезды, не ворует таблички и не крушит надгробные плиты, как это было на кладбищах советских солдат в Лейпциге, Мюнстере, Шпремберге и Котбусе. По этим захоронениям в Германии не раз прокатилась волна бесчеловечного вандализма. Но этот точно не повод для подражания или, как говорят, зеркального ответа. Мы, белорусы, не забыли зверства нацистов, но мы не ведем войну с призраками.

Сегодня более важно предотвратить попытки прямого искажения исторической правды. Закон «О недопущении реабилитации нацизма» – надежная преграда на пути фальсификаторов. Не надо забывать, что и в Конституции, после внесения в нее изменений, за государством закреплено обязательство по «сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне». В наше время это становится вопросом, граничащим с понятием национальной безопасности. Запад пытается убедить наших детей стыдиться подвига предков, которые бросили бесстрашный вызов фашизму.