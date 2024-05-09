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Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной

09 мая 2024 17:12
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«Земля, политая человеческой кровью» – сколько раз мы использовали это выражение, чтобы описать чудовищные и трудно заживаемые раны, которые оставила после себя на нашей территории безжалостная военная машина восемь десятилетий назад.

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной-1

Этот смертоносный вихрь не разбирал кого принести в жертву. А потому в нашей земле, здесь, на перекрестке европейских дорог, лежат и те, кто когда-то пришел уничтожать наш народ. Лежат спокойно, тихо. И никто не собирается ворошить этот прах.

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной-4

Это целые немецкие кладбища в окрестностях Бобруйска и Рогачева, Орши, Могилева и Барановичей, где никто не рисует на могилах у мертвых нацистов красные звезды, не ворует таблички и не крушит надгробные плиты, как это было на кладбищах советских солдат в Лейпциге, Мюнстере, Шпремберге и Котбусе. По этим захоронениям в Германии не раз прокатилась волна бесчеловечного вандализма. Но этот точно не повод для подражания или, как говорят, зеркального ответа. Мы, белорусы, не забыли зверства нацистов, но мы не ведем войну с призраками.

Сегодня более важно предотвратить попытки прямого искажения исторической правды. Закон «О недопущении реабилитации нацизма» – надежная преграда на пути фальсификаторов. Не надо забывать, что и в Конституции, после внесения в нее изменений, за государством закреплено обязательство по «сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне». В наше время это становится вопросом, граничащим с понятием национальной безопасности. Запад пытается убедить наших детей стыдиться подвига предков, которые бросили бесстрашный вызов фашизму.

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной-7

Оккупирована – не значит сломлена. Стремительный натиск немецко-фашистских войск в первые дни Великой Отечественной войны позволил врагу занять белорусские земли, однако вызвал ожесточенное сопротивление. Белорусские партизаны не только буквально зажгли землю под ногами захватчиков, но и оказали значительную помощь Красной армии, чем приблизили Великую Победу.

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной-10

На нашей земле героически сражались 374 тысячи народных мстителей, были созданы и действовали 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов. В них также находились около четырех тысяч иностранных антифашистов.

За три года героической борьбы в тылу врага народные мстители Беларуси уничтожили и ранили более 500 тысяч гитлеровцев, подорвали и пустили под откос более 11 тысяч эшелонов, разгромили 29 железнодорожных станций, подорвали более 800 железнодорожных мостов.

# День Победы # общество

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