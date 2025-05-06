Лидер Украины Владимир Зеленский, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, проявляет неуважение к ветеранам, которые собираются принять участие в памятных мероприятиях 9 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», – сказала она.

Она также отметила, что он угрожал московским участникам парада и пытался перенести ответственность за возможные провокации на Россию.