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Военный аналитик: Беларусь должна держать порох сухим и быть готовой к отражению агрессии

08 марта 2023 16:52
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Новости Беларуси. 7 марта Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. Произошедшее в Мачулищах вокруг российского самолета теперь в топе новостей.

Военный аналитик: Беларусь должна держать порох сухим и быть готовой к отражению агрессии-1

Задержание диверсанта стало показательным моментом. Недружественные страны увидели эффективность белорусских правоохранителей. И сами белорусы поняли, что не зря Вооруженные Силы страны находятся в постоянной боевой готовности. Особенно, когда на южном направлении ситуация неспокойна. Теперь не осталось вопросов и в необходимости региональной белорусско-российской группировки.

Военный аналитик: Беларусь должна держать порох сухим и быть готовой к отражению агрессии-4

Игорь Чибисов, военный аналитик:
Она и была создана, региональная группировка войск, чтобы обезопасить нашу страну от внешних угроз, нападения наших ближайших соседей. Я не хочу сейчас останавливаться на Польше. Все вы знаете, чем занимается руководство Республики Польша, которая взяла курс на милитаризацию своей страны и которая хочет стать первой скрипкой в блоке НАТО на западных рубежах. Поэтому мы должны в Республике Беларусь всегда держать порох сухим и всегда быть готовы к отражению агрессии.

Белорусская контртеррористическая операция завершилась успешно. Все ее участники будут представлены к государственным наградам. Так распорядился Президент.

Военный аналитик: Беларусь должна держать порох сухим и быть готовой к отражению агрессии-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Игорь Чибисов # Фотофакт

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