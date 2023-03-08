«Таких людей в Украине нет, зато на Западе есть». Кто стоит за подрывом А-50 в Мачулищах?

Новости Беларуси. 7 марта Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. Произошедшее в Мачулищах вокруг российского самолета теперь в топе новостей.

В связи с инцидентом в Мачулищах задержаны более 20 человек. Известно, что соучастники прячутся, в том числе за границей. Точно установлена связь с Польшей. Однако эксперты предполагают, что звенья цепи находятся за океаном. Почерк США и Британии узнаваем.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

Сейчас та же самая механика использования террористов в интересах западных спецслужб и государств используется, естественно, и в Украине. Поэтому задержанный за диверсию в Мачулищах боевик представляет особый интерес. Поэтому, полагаю, что для следствия было бы очень правильно установить, по чьей наводке он работал, как он работал, от кого он получал указания. И самое главное, а кто же является куратором данного человека и куратором кураторов. Больше чем уверен, при раскрутке всей цепочки управленческой взаимосвязи выяснится, что у диверсии в Мачулищах будут совершенно однозначно установлены офицеры либо американских, либо британских спецслужб, которые сначала спланировали, а затем организовали данную диверсию. Потому что, при всем уважении, но в Украине людей, которые такими категориями бы мыслили долгоиграющими, когда из одной ситуации можно извлечь сразу много политических и экономических смыслов, таких людей в Украине нет, зато на Западе они есть.

Белорусская контртеррористическая операция завершилась успешно. Все ее участники будут представлены к государственным наградам. Так распорядился Президент.