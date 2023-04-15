Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?

Новости Беларуси. Военные врачи принимают участие в комплексной проверке боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полевой госпиталь развернул отряд специального назначения на одном из полигонов страны. Среди тех, кто задействован, и медики, которые совсем недавно вернулись из сирийского города Алеппо, где оказывали помощь пострадавшим от землетрясения. Уже сейчас они круглые сутки отрабатывают навыки с нашими военными, призванными из запаса.

Александра Снитко, фельдшер:

Полевой лагерь состоит из приемного отделения, отделения анестезиологии и реанимации, операционного отделения. Также у нас отдельно передвижной флюорографический кабинет, госпитальное отделение, где развернуты койки для пациентов, которые находятся на стацлечении. И жилой комплекс, где проживает персонал медицинский и взвод обеспечения.