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Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?

15 апреля 2023 13:51
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Новости Беларуси. Военные врачи принимают участие в комплексной проверке боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?-1

Полевой госпиталь развернул отряд специального назначения на одном из полигонов страны. Среди тех, кто задействован, и медики, которые совсем недавно вернулись из сирийского города Алеппо, где оказывали помощь пострадавшим от землетрясения. Уже сейчас они круглые сутки отрабатывают навыки с нашими военными, призванными из запаса.

Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?-4

Александра Снитко, фельдшер:
Полевой лагерь состоит из приемного отделения, отделения анестезиологии и реанимации, операционного отделения. Также у нас отдельно передвижной флюорографический кабинет, госпитальное отделение, где развернуты койки для пациентов, которые находятся на стацлечении. И жилой комплекс, где проживает персонал медицинский и взвод обеспечения.

Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?-7

Военные врачи участвуют в комплексной проверке боеготовности Вооружённых Сил. Как оборудован полевой лагерь?-9

Ну а эти кадры мы видим благодаря нашим коллегам из ВоенТВ. Сегодня есть повод их поздравить. Именно 15 апреля 29 лет назад была создана единственная в Беларуси телекомпания, имеющая практически неограниченный доступ и разрешение на работу в воинских частях и соединениях. Сейчас это мультимедийный кластер, который предоставляет исключительно проверенную и достоверную информацию об армии, опираясь на официальные источники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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