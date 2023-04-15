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Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?

15 апреля 2023 12:41
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Новости Беларуси. По всему Минску сегодня, 15 апреля, проходят весенние субботники. На этот раз к организации уже традиционного весеннего дня благоустройства ЖКХ подошло креативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сопутствовали работе мастер-классы по росписи пасхальных яиц, сладкие столы, развлекательные программы и конкурсы.

Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?-1

«Мама, папа, я – активная семья!» Таков девиз субботника в Советском районе. Он собрал не только молодые семьи, но и представителей общественных организаций, студентов и школьников. Для детей провели тематическую викторину с призами. Проверяли знания о культуре потребления жилищно-коммунальных услуг. На праздник труда по всему Минску сегодня собрались более трех тысяч человек.

Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?-4

Павел Шевченок, участник субботника:
Это самый эффективный способ, когда узнают дети от родителей, что необходимо помогать своему двору, выйти, убрать, поработать на благо. Всегда участвуем с ребенком, вместе со своими. Да, Тоня?
Да.

Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?-7

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
У меня, например, и у моего ребенка рука не поднимается бросить бутылку или стаканчик, потому что он понимает: кто-то это должен будет поднять. Я думаю и надеюсь, что мы своим примером показываем детям, что есть люди, которые потом должны будут эту красоту навести. И ее нужно поддерживать.

Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?-10

Главным событием сегодняшней акции стала посадка семейного дерева. Участвовали в этом и те, кто делает только первые шаги по земле.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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