Мастер-классы и сладкие столы прямо на субботнике. Что придумали в ЖКХ на день благоустройства?

Новости Беларуси. По всему Минску сегодня, 15 апреля, проходят весенние субботники. На этот раз к организации уже традиционного весеннего дня благоустройства ЖКХ подошло креативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сопутствовали работе мастер-классы по росписи пасхальных яиц, сладкие столы, развлекательные программы и конкурсы.

«Мама, папа, я – активная семья!» Таков девиз субботника в Советском районе. Он собрал не только молодые семьи, но и представителей общественных организаций, студентов и школьников. Для детей провели тематическую викторину с призами. Проверяли знания о культуре потребления жилищно-коммунальных услуг. На праздник труда по всему Минску сегодня собрались более трех тысяч человек.

Павел Шевченок, участник субботника:

Это самый эффективный способ, когда узнают дети от родителей, что необходимо помогать своему двору, выйти, убрать, поработать на благо. Всегда участвуем с ребенком, вместе со своими. Да, Тоня?

– Да.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

У меня, например, и у моего ребенка рука не поднимается бросить бутылку или стаканчик, потому что он понимает: кто-то это должен будет поднять. Я думаю и надеюсь, что мы своим примером показываем детям, что есть люди, которые потом должны будут эту красоту навести. И ее нужно поддерживать.