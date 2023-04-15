В полночь в Беларуси зазвонят колокола – храмы оповестят страну о приходе Христа
Новости Беларуси. Православные верующие готовятся к встрече главного праздника – Пасхи Христовой. Предшествует ему Великая суббота. Как и все время Страстной седмицы, она посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже ближе к полуночи в церквях начнутся торжества в честь Светлого Воскресения. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит владыка Вениамин. Для православного христианина суббота перед Пасхой – день скорбный, но одновременно и радостный. Христос еще не воскрес, но весь мир уже наполняется светом, в предвкушении этого события. Истинно верующих людей сегодня все дороги ведут в храм.
Иерей Александр, клирик Свято-Покровского храма Минска:
Великая седмица соблюдалась таким образом, что очень много людей приходили и старались пройти крестный путь за Христом в течение всей этой седмицы. И сегодня, конечно же, в храме стоят люди, которые молятся и просят, переживают за те события, которые у нас и у каждого человека в душе. Мы надеемся на то, что Господь милостивый услышит наши молитвы и поможет, и укрепит всех нас в этот светлый праздник.
Освещение пасхальной снеди – еще одна традиция Великой субботы, последнего дня строгого поста. До наступления Светлого Воскресения нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, алкоголь, предаваться различного рода утехам и веселиться. День следует провести в покое, молитвах и подготовке к божественной литургии.
«Попросить прощения, пожелать мира, добра». С какими мыслями православные белорусы идут в храмы накануне Пасхи?
Крестный ход и ночная литургия – вот, что по-настоящему предваряет Пасху, день победы над смертью – Воскресение Христова. В полночь о его приходе оповестит колокольный звон во всех храмах Беларуси. Для тех, кто не имеет возможности посетить храм и присутствовать на богослужении, будет вестись прямая трансляция из Свято-Духова кафедрального собора. Начало эфира – сегодня, 15 апреля, в 23:45 на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24».
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