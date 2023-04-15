В полночь в Беларуси зазвонят колокола – храмы оповестят страну о приходе Христа

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся к встрече главного праздника – Пасхи Христовой. Предшествует ему Великая суббота. Как и все время Страстной седмицы, она посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже ближе к полуночи в церквях начнутся торжества в честь Светлого Воскресения. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит владыка Вениамин. Для православного христианина суббота перед Пасхой – день скорбный, но одновременно и радостный. Христос еще не воскрес, но весь мир уже наполняется светом, в предвкушении этого события. Истинно верующих людей сегодня все дороги ведут в храм.

Иерей Александр, клирик Свято-Покровского храма Минска:

Великая седмица соблюдалась таким образом, что очень много людей приходили и старались пройти крестный путь за Христом в течение всей этой седмицы. И сегодня, конечно же, в храме стоят люди, которые молятся и просят, переживают за те события, которые у нас и у каждого человека в душе. Мы надеемся на то, что Господь милостивый услышит наши молитвы и поможет, и укрепит всех нас в этот светлый праздник.