В белорусском Чечерске появилось пасхальное яйцо, которое исполняет желания

Наталья Лукомская, заведующая филиалом Чечерского районного дома культуры:

Приезжает сюда не только наши, Чечерск. Приезжает очень много ребят из Гомеля и взрослых естественно. Бывают такие группы, где родители и дети вместе. И всем одинаково здесь нравится. Здесь можно найти и для взрослых, чем заняться, и для детей у нас экскурсии. Им всем нравится. Мы расписываем яйца. В луковой шелухе их красим. С рисунком они получаются, именно старинным методом. И они очень довольны. И печем булку пасхальную, тоже угощаем их всех. Расписывают они большое яйцо, капсулу пожеланий расписывают. На дерево желаний вешают свои пожелания, яички рисуют. И уходят отсюда как бы с удовольствием, с хорошим настроением.