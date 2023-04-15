В белорусском Чечерске появилось пасхальное яйцо, которое исполняет желания
Новости Беларуси. Агрогородок Залесье Чечерского района в эти дни – настоящее место паломничества для тех, кто верит в чудеса. Там появилось пасхальное яйцо, которое исполняет желания. Найти его можно среди сотен других экспонатов музея яйца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сувениры на пасхальную тематику, вышитые иконы и всевозможные писанки – от традиционных, окрашенных луковой шелухой до яиц с декором из цветов и пайеток. Наполнять выставочный зал помогают жители всего района.
Наталья Лукомская, заведующая филиалом Чечерского районного дома культуры:
Приезжает сюда не только наши, Чечерск. Приезжает очень много ребят из Гомеля и взрослых естественно. Бывают такие группы, где родители и дети вместе. И всем одинаково здесь нравится. Здесь можно найти и для взрослых, чем заняться, и для детей у нас экскурсии. Им всем нравится. Мы расписываем яйца. В луковой шелухе их красим. С рисунком они получаются, именно старинным методом. И они очень довольны. И печем булку пасхальную, тоже угощаем их всех. Расписывают они большое яйцо, капсулу пожеланий расписывают. На дерево желаний вешают свои пожелания, яички рисуют. И уходят отсюда как бы с удовольствием, с хорошим настроением.
Каждый, кто прикоснется к разноцветному яйцу, может надеяться на исполнение доброго желания. Самые частые гости музея – дети. Для них подготовлена интерактивная программа с играми и рассказами о православных традициях. Здесь же проходят ярмарки, мастер-классы по росписи яиц и конкурсы пасхальных поделок и рисунков.