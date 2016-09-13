Военные водолазы: под Могилёвом прошли экзамены у спецназа и инженеров

Новости Беларуси. Резать металл под водой и искать затонувшие клады. Военнослужащие сил специальных операций и инженерных подразделений белорусской армии успешно сдали экзамен на право называться водолазом.

Под Могилёвом завершилось обучение специалистов этого профиля. Ранее водолазов Министерство обороны тренировало на базе учебного центра Пинского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Анчук, командир разведывательно-водолазного взвода, инструктор:

Мы создаём такие условия, которые приближены к боевым. Это и мутность воды, и работа в естественных условиях, под водой практически в нулевой видимости, также скрытное перемещение под водой. Это, я думаю, самая качественная подготовка для того, чтобы выполнить задачи.