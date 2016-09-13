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Военные водолазы: под Могилёвом прошли экзамены у спецназа и инженеров

13 сентября 2016 08:25
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Новости Беларуси. Резать металл под водой и искать затонувшие клады. Военнослужащие сил специальных операций и инженерных подразделений белорусской армии успешно сдали экзамен на право называться водолазом.

Под Могилёвом завершилось обучение специалистов этого профиля. Ранее водолазов Министерство обороны тренировало на базе учебного центра Пинского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Анчук, командир разведывательно-водолазного взвода, инструктор:
Мы создаём такие условия, которые приближены к боевым. Это и мутность воды, и работа в естественных условиях, под водой практически в нулевой видимости, также скрытное перемещение под водой. Это, я думаю, самая качественная подготовка для того, чтобы выполнить задачи.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Анчук

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