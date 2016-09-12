Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру

Новости Беларуси. День рождения минчанина в день рождения Минска! 42 малыша родилось в 949 юбилей столицы.
Это 25 мальчиков и 17 девочек.
9 из них появились на свет в шестой городской больнице. Там молодые мамы сегодня принимали поздравления. Семьям, для которых 10 сентября стало двойным праздником, подготовили приятные сюрпризы и тёплые слова.
В подарок выбрали то, что особенно актуально, – это детскую косметику и белье для новорождённых.
Приятным дополнением стали цветы и наборы сладостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Екатерина Борисевич:
С 10 числа у нас уже в семье пять человек. Четыре мальчика и одна мама.
Ирина Гапанович:
У меня родился мальчик. Очень рада, счастлива: второй ребёночек у меня уже. Не планировали, конечно, на праздник города, чуть попозже должны были. Но вот как раз такой вот подарок мне.
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Своеобразным таким символом станет то поручение, которое поручил нам председатель Минского городского исполнительного комитета: разработать положение о двухмиллионном жителе.
Семье, в которой родится двухмиллионный малыш, из средств города семья получит однокомнатную квартиру в дар малышу.