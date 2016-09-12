Прямой эфир

Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру

12 сентября 2016 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День рождения минчанина в день рождения Минска! 42 малыша родилось в 949 юбилей столицы.

Это 25 мальчиков и 17 девочек.

9 из них появились на свет в шестой городской больнице. Там молодые мамы сегодня принимали поздравления. Семьям, для которых 10 сентября стало двойным праздником, подготовили приятные сюрпризы и тёплые слова.

В подарок выбрали то, что особенно актуально, – это детскую косметику и белье для новорождённых.

Приятным дополнением стали цветы и наборы сладостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Борисевич:
С 10 числа у нас уже в семье пять человек. Четыре мальчика и одна мама.

Ирина Гапанович:
У меня родился мальчик. Очень рада, счастлива: второй ребёночек у меня уже. Не планировали, конечно, на праздник города, чуть попозже должны были. Но вот как раз такой вот подарок мне.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Своеобразным таким символом станет то поручение, которое поручил нам председатель Минского городского исполнительного комитета: разработать положение о двухмиллионном жителе.

Семье, в которой родится двухмиллионный малыш, из средств города семья получит однокомнатную квартиру в дар малышу.

# общество # Пособие при рождении детей # Ирина Дудка # Екатерина Борисевич # Ирина Гапанович

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги парламентских выборов Александр Лукашенко обсудил с Александром Косинцем и Сергеем Лебедевым
12 сентября 2016 16:55

Итоги парламентских выборов Александр Лукашенко обсудил с Александром Косинцем и Сергеем Лебедевым

«Путешествие домой»: фотограф-анималист Александра Пехота помогла одиноким животным обрести хозяев
12 сентября 2016 11:12

«Путешествие домой»: фотограф-анималист Александра Пехота помогла одиноким животным обрести хозяев

Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником
12 сентября 2016 08:46

Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником