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Необычные велопрогулки: старшеклассники изучают экологию Минска

12 сентября 2016 18:24
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Новости Беларуси. Интеллектуальные велопрогулки. Центр экологического воспитания и развития собирает талантливых старшеклассников, лауреатов стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь.

В основном это биолого-экологический профиль.

Группы формируются по пять человек. Участникам выделяют велосипеды, бинокли для наблюдения, полевые определители птиц и растений.

За время велопрогулок ребята посещают необычные с экологической точки зрения места города. А наиболее мотивированные молодые учёные сами планируют тематику последующих исследовательских работ и проектов.

Руслан Шайкин, директор по развитию учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:
У нас определён небольшой стационар, это урочище «Серебряный лог», где мы и проводим наши велопрогулки. Во время этой прогулки мы можем понаблюдать за различными природными объектами, изучить природные экосистемы. Основная идея и цель наших велопрогулок – дополнительная мотивация и стимулирование учащихся к проведению исследований в природе и занятиям экологической деятельностью.

Анастасия Ваканова:
Это очень интересно, познавательно. Здесь свежий воздух, красиво. И планирую тоже написать какую-нибудь работу.

# общество # Образование в Беларуси # Руслан Шайкин # Анастасия Ваканова

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