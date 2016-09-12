Необычные велопрогулки: старшеклассники изучают экологию Минска

Новости Беларуси. Интеллектуальные велопрогулки. Центр экологического воспитания и развития собирает талантливых старшеклассников, лауреатов стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь.

В основном это биолого-экологический профиль.

Группы формируются по пять человек. Участникам выделяют велосипеды, бинокли для наблюдения, полевые определители птиц и растений.

За время велопрогулок ребята посещают необычные с экологической точки зрения места города. А наиболее мотивированные молодые учёные сами планируют тематику последующих исследовательских работ и проектов.

Руслан Шайкин, директор по развитию учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:

У нас определён небольшой стационар, это урочище «Серебряный лог», где мы и проводим наши велопрогулки. Во время этой прогулки мы можем понаблюдать за различными природными объектами, изучить природные экосистемы. Основная идея и цель наших велопрогулок – дополнительная мотивация и стимулирование учащихся к проведению исследований в природе и занятиям экологической деятельностью.

Анастасия Ваканова:

Это очень интересно, познавательно. Здесь свежий воздух, красиво. И планирую тоже написать какую-нибудь работу.