«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?
Новости Беларуси. Украинские спасатели продолжают тушение пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаги пока полностью не ликвидированы.
В общей сложности к операции привлечены свыше 1000 человек и 250 единиц техники, в том числе силы военных.
В связи с пожарами в зоне ЧАЭС постоянный мониторинг радиационной обстановки проводят белорусские специалисты. Как сообщает Белгидромет, радиационный фон в норме, ежедневные измерения не фиксируют никаких отклонений. Соответствующие параметры проверяются на 41-м стационарном пункте.
Михаил Коваленко, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
В настоящее время данные измерения, мощности дозы измерения суммарной бета-активности и содержания радионуклида цезия-137 в аэрозолях и выпадениях, в пробах воздуха показывают, что радиационной опасности для Беларуси нет.
На ближайшие несколько дней прогнозируется западный перенос воздушных масс, что сохранит территорию Республики Беларусь от последствий данных пожаров.
Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»
Кроме того, белорусские метеорологи находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами. Это позволяет оперативно следить за обстановкой и в случае необходимости информировать экстренные службы.