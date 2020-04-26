«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

Новости Беларуси. Украинские спасатели продолжают тушение пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаги пока полностью не ликвидированы.

В общей сложности к операции привлечены свыше 1000 человек и 250 единиц техники, в том числе силы военных.