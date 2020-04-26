Прямой эфир

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?

26 апреля 2020 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Украинские спасатели продолжают тушение пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаги пока полностью не ликвидированы.

В общей сложности к операции привлечены свыше 1000 человек и 250 единиц техники, в том числе силы военных.

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?-1

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?-3

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?-5

В связи с пожарами в зоне ЧАЭС постоянный мониторинг радиационной обстановки проводят белорусские специалисты. Как сообщает Белгидромет, радиационный фон в норме, ежедневные измерения не фиксируют никаких отклонений. Соответствующие параметры проверяются на 41-м стационарном пункте.

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?-8

Михаил Коваленко, начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета:
В настоящее время данные измерения, мощности дозы измерения суммарной бета-активности и содержания радионуклида цезия-137 в аэрозолях и выпадениях, в пробах воздуха показывают, что радиационной опасности для Беларуси нет.

На ближайшие несколько дней прогнозируется западный перенос воздушных масс, что сохранит территорию Республики Беларусь от последствий данных пожаров.

Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»

«Радиационной опасности для Беларуси нет». Как влияют на страну пожары в зоне ЧАЭС?-11

Кроме того, белорусские метеорологи находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами. Это позволяет оперативно следить за обстановкой и в случае необходимости информировать экстренные службы.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Михаил Коваленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны
26 апреля 2020 11:30

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев
26 апреля 2020 11:22

34 года с момента аварии на ЧАЭС. В Минске почтили память героев-чернобыльцев

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 26 апреля
26 апреля 2020 10:19

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 26 апреля