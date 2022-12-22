Военные организовали праздник для детей борисовского коррекционного центра

Новости Беларуси. Пели песни, танцевали, играли, водили хороводы, рассказывали стихотворения Деду Морозу и помогли ему зажечь яркими огнями новогоднюю елку. Так прошел один из самых ярких дней года у воспитанников Борисовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции «Наши дети» там встречали гостей. К ребятам пришли военнослужащие Северо-западного оперативного командования и воинских частей борисовского гарнизона. Они подарили для учреждения шведскую стенку, чтобы ребята могли развивать физические навыки и учебные пособия, необходимые для детей с аутизмом.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Новогодний праздник это не разовое мероприятие, мы не ждем его, чтобы приехать и поздравить детей. У нас очень тесное, постоянное взаимодействие и дружба.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Для военных это тоже очень важное общение. Это приятные, радостные и очень мотивирующие моменты, которые показывают и напоминают всем нам, для кого и чего мы каждый день выполняем задачи на службе.