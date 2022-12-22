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В Минске усилят контроль за соблюдением правил охраны труда

22 декабря 2022 11:11
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Новости Беларуси. В Минске ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда на производстве. Выполнение требований Директивы Президента № 1 обсудили на заседании горисполкома с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске усилят контроль за соблюдением правил охраны труда-1

Статистика тревожит. Количество гибели людей на производстве растет. Большинство несчастных случаев происходят по вине самих работников. В целях профилактики в Минске созданы добровольные народные дружины. Совместно с сотрудниками внутренних дел они проводят рейды и пресекают нарушение правил безопасного труда. 

В Минске усилят контроль за соблюдением правил охраны труда-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Уже в 2022 году каждая трагедия, которая случилась на территории города, связанная со смертью людей, рассматривается на отдельных заседаниях: либо администрации районов, либо профильной комиссии горисполкома с участием заместителей председателя, либо на заседании горисполкома. Ни один такой случай не остается нерассмотренным, независимо, проводилось ли официальное расследование следственными органами либо еще идет. Дабы упредить похожие случаи и указать (иногда достаточно жестко) нашим руководителям на исполнение своих обязанностей и требование исполнения обязанностей от своих подчиненных.

В Минске усилят контроль за соблюдением правил охраны труда-7

В обеспечении безопасности труда важен системный подход. Меры по предотвращению травматизма будут усилены на каждом отдельно взятом предприятии. Особенно там, где произошли ЧП.

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# Трудовые отношения # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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