В Минске усилят контроль за соблюдением правил охраны труда

Новости Беларуси. В Минске ужесточат контроль за соблюдением норм охраны труда на производстве. Выполнение требований Директивы Президента № 1 обсудили на заседании горисполкома с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика тревожит. Количество гибели людей на производстве растет. Большинство несчастных случаев происходят по вине самих работников. В целях профилактики в Минске созданы добровольные народные дружины. Совместно с сотрудниками внутренних дел они проводят рейды и пресекают нарушение правил безопасного труда.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Уже в 2022 году каждая трагедия, которая случилась на территории города, связанная со смертью людей, рассматривается на отдельных заседаниях: либо администрации районов, либо профильной комиссии горисполкома с участием заместителей председателя, либо на заседании горисполкома. Ни один такой случай не остается нерассмотренным, независимо, проводилось ли официальное расследование следственными органами либо еще идет. Дабы упредить похожие случаи и указать (иногда достаточно жестко) нашим руководителям на исполнение своих обязанностей и требование исполнения обязанностей от своих подчиненных.