Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары

Новости Беларуси. Ожидание праздника и тот самый запах хвои из детства. 22 декабря в Минске открылись новогодние елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом районе несколько десятков торговых точек. Для удобства покупателей расположены они вблизи жилых домов. Можно выбрать лесную хвою или выращенную в питомнике. Стоимость зависит от вида растения. Большой популярностью пользуются деревья в кадках. После праздников их можно высадить в открытый грунт.

Татьяна Алиева, представитель торговой точки:

Питомная елочка, очень красивая, хорошая. Есть лесная елочка, лесная у нас попроще. Питомная хорошая, потому что лапки очень хорошие, когда вешаешь игрушки, не падают. Есть пихта у нас. И в горшочке, новогодние деревья, как говорится, в кадках. Хотелось, чтобы каждая наша елочка была украшена в каждом доме.

Это замечательно, что возле домов устраивают такие елочные базары. Настроение сразу праздничное. Хочется сразу взять елку, поставить и украшать ее.