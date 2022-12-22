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Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары

22 декабря 2022 11:17
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Новости Беларуси. Ожидание праздника и тот самый запах хвои из детства. 22 декабря в Минске открылись новогодние елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары-1

В каждом районе несколько десятков торговых точек. Для удобства покупателей расположены они вблизи жилых домов. Можно выбрать лесную хвою или выращенную в питомнике. Стоимость зависит от вида растения. Большой популярностью пользуются деревья в кадках. После праздников их можно высадить в открытый грунт.

Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары-4

Татьяна Алиева, представитель торговой точки:
Питомная елочка, очень красивая, хорошая. Есть лесная елочка, лесная у нас попроще. Питомная хорошая, потому что лапки очень хорошие, когда вешаешь игрушки, не падают. Есть пихта у нас. И в горшочке, новогодние деревья, как говорится, в кадках. Хотелось, чтобы каждая наша елочка была украшена в каждом доме.

Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары-7

Это замечательно, что возле домов устраивают такие елочные базары. Настроение сразу праздничное. Хочется сразу взять елку, поставить и украшать ее.

Цены от 8 рублей. В Минске открылись новогодние ёлочные базары-10

Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет до 31 декабря. Цены на елку начинаются от 8 рублей.

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# Новый год # общество # Татьяна Алиева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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