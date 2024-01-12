Военные лётчики устроили праздник для детей в Республиканском реабилитационном центре

Для защитников Отечества все дети родные. Ребятам, проходящим лечение в Республиканском реабилитационном центре, настоящий праздник устроили военные летчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещение интерната в дни зимних праздников – добрая традиция. Вместе с детьми гости украсили елку, вручили подарки. А ребята в ответ на поздравление провели для военных мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и игрушек.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Это центр, на самом деле, добра и надежды. Дело в том, что мы ежегодно принимаем активное участие в новогоднем марафоне «Наши дети». И это не просто дань моде. Основная наша задача участия в этом проекте определена в самом названии, потому что для защитников Отчества все дети – наши.