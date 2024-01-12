Военные лётчики устроили праздник для детей в Республиканском реабилитационном центре

Для защитников Отечества все дети родные. Ребятам, проходящим лечение в Республиканском реабилитационном центре, настоящий праздник устроили военные летчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для защитников Отечества все дети родные. Ребятам, проходящим лечение в Республиканском реабилитационном центре, настоящий праздник устроили военные летчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посещение интерната в дни зимних праздников – добрая традиция. Вместе с детьми гости украсили елку, вручили подарки. А ребята в ответ на поздравление провели для военных мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и игрушек.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Это центр, на самом деле, добра и надежды. Дело в том, что мы ежегодно принимаем активное участие в новогоднем марафоне «Наши дети». И это не просто дань моде. Основная наша задача участия в этом проекте определена в самом названии, потому что для защитников Отчества все дети – наши.
Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
К нам сегодня в гости приезжают те люди, которые нас оберегают. А самое главное, что за вашими спинами, за спинами сильных, мужественных военных людей, которые, несмотря ни на что, дарят нам этот мир, дети, мои дети.
Кульминацией праздника стало театрализованное представление народного вокального ансамбля «Концертная группа ВВС и войск ПВО».