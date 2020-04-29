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Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице

29 апреля 2020 08:34
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Новости Беларуси. Минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Эту цель сейчас выполняют военные химики, которые проводят дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице -1

Так, накануне войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Беларуси завершили обработку помещений и прилегающей территории поликлиники № 1 в Минске.   

Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице -4

В том числе дезинфекцию они провели в Минской центральной районной больнице.

Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице -7

Напомним, 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники на прошлой неделе прибыли в Минск. Военнослужащие работают в защитных костюмах, оснащеных современными средствами индивидуальной защиты и используют ручные и механические распылители, которые создают орошение под высоким давлением.   

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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