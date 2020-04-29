Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице

Новости Беларуси. Минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Эту цель сейчас выполняют военные химики, которые проводят дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Беларуси завершили обработку помещений и прилегающей территории поликлиники № 1 в Минске.

В том числе дезинфекцию они провели в Минской центральной районной больнице.