Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице

Новости Беларуси. Минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Эту цель сейчас выполняют военные химики, которые проводят дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Эту цель сейчас выполняют военные химики, которые проводят дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, накануне войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Беларуси завершили обработку помещений и прилегающей территории поликлиники № 1 в Минске.
В том числе дезинфекцию они провели в Минской центральной районной больнице.
Напомним, 170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники на прошлой неделе прибыли в Минск. Военнослужащие работают в защитных костюмах, оснащеных современными средствами индивидуальной защиты и используют ручные и механические распылители, которые создают орошение под высоким давлением.