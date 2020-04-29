«Пишут, что запаха боба боится – это всё ерунда». Как эффективно избавиться от кротов

С началом весенне-летнего периода многие дачные участки подвергаются нападкам кротов. Животные прокладывают многометровые тоннели и с завидной регулярностью истребляют газон и урожай. В борьбу с непрошенными гостями в ход идут всевозможные народные средства, но они не всегда эффективны. Николай Жуков, инспектор-эколог-охотовед:

Пишут, что запаха боба боится, других растений – это все ерунда. Только снасти, только выловить.

Кроты не боятся шума, запаха и даже пресловутых ультразвуковых волн. Самыми надежными и простыми в использовании стали именно такие кротоловки. С их помощью можно не только поймать маленького вредителя, но и гуманно оставить его в живых.

Николай Жуков:

Вот она заряжена, срабатывает.

Прочистить, чтобы не оставалось ни одного камешка и устанавливаем. Он или с этой стороны пойдет, или с этой.

У этих новомодных кротоловок есть более древние прототипы. На первый взгляд – доисторическое орудие пыток, на деле – безопасное и надежное изобретение в борьбе с дачными нарушителями порядка. Перед покупкой устройство нужно проверить, из-за перекаленной проволоки в момент срабатывания ловушка может рассыпаться. Эти кротоловки нужно устанавливать по две, направляя кольца в разные стороны.

Николай Жуков:

Вот зарядили, ставишь, идет и все, он уйти не может, эта снасть его держит и до вашего прихода он будет здесь.

Чтобы определить, куда всё же поставить кротоловку, нужно проследить маршрут землероя. Николай Васильевич уверяет: всё видно невооруженным глазом. Николай Жуков:

По периметру, вдоль забора обойдите весь участок и обязательно увидите переход под забором и к вам под прямым углом. Притопчите этот переход, через полчаса-час обойдите опять по периметру, и он восстановит этот свой переход, вот там и надо ставить.

Кроты обитают везде, за исключением песчаных почв. Обычно эти зверьки размером не больше 16 сантиметров, весят до 120 граммов. Вредители вовсе не ночные животные, и роют землю в поисках еды круглосуточно, с небольшими перерывами. Плодовитость их также высока: кроты приносят потомство до 10 детенышей два раза в год.

Николай Жуков:

Кротоловку заряженную ставишь, вторую, в туннель лопатой врезаешь кусочек дерна и закрываешь.

Николай Васильевич подметил: самое грозное оружие дачника против крота – это лопата. С помощью этого инструмента можно эффективно выселить зверьков с участка и при этом оставить их в живых. Здесь сработает метод протаптывания норок, однако нужно помнить: кроты очень чуткие, и хоть не наделены хорошим зрением, слух у них хоть куда. Николай Жуков:

Вот у вас змейка, ее притаптываете всю буквально, с лопатой наготове подкрадываетесь. Если он еще поднимает дальше, работает, он свой переход восстанавливает, разворачивается и на задней передаче бежит стремглав сюда, а вы уже притоптали здесь, и начинает лихорадочно быстро восстанавливать. Перед ним лопату на полный штык и выворачивайте.