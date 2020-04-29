500 рабочих и 5 тысяч литров раствора. Как дезинфицируют дороги в Минске

«Антимикробный душ» столица принимает уже месяц. Под прицелом дороги, тротуары, остановки, скамейки, поручни. Как только город засыпает, на центральных улицах начинается «мокрая охота».

Виталий Державский: Конечно, потому что ночью постоянно один в машине. Все моем-моем.

Виталий Державский, водитель 1-й колонны ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»: Приходим на работу пораньше, чтобы проверить машину, чтобы не подводила.

Юрий Синевич, водитель 1-й колонны ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Сложнее видимость, но у нас все водители со стажем, опытные. У меня свой стандартный рецепт: я пью крепкий кофе молотый, мне помогает.

Около 500 рабочих раз в сутки заступают на борьбу с пандемией. 10 литров дезраствора хватает на 6 км. Всего же за ночной рейд уходит порядка 5 тысяч! «Пенные реки» испаряются за 15 минут и наутро не оставляют шанса вирусу, не вызывают аллергию и не создают дискомфорт горожанам.