500 рабочих и 5 тысяч литров раствора. Как дезинфицируют дороги в Минске

Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждую ночь дорожный десант отправляется на дезинфекцию магистралей. Чтобы обнулить инфекции и обезопасить каждого.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждую ночь дорожный десант отправляется на дезинфекцию магистралей. Чтобы обнулить инфекции и обезопасить каждого.
«Антимикробный душ» столица принимает уже месяц. Под прицелом дороги, тротуары, остановки, скамейки, поручни. Как только город засыпает, на центральных улицах начинается «мокрая охота».
Виталий Державский, водитель 1-й колонны ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Приходим на работу пораньше, чтобы проверить машину, чтобы не подводила.
Анастасия Макеева:
Чтобы настроение было, музыку включаете?
Виталий Державский:
Конечно, потому что ночью постоянно один в машине. Все моем-моем.
Юрий Синевич, водитель 1-й колонны ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Сложнее видимость, но у нас все водители со стажем, опытные. У меня свой стандартный рецепт: я пью крепкий кофе молотый, мне помогает.
Около 500 рабочих раз в сутки заступают на борьбу с пандемией. 10 литров дезраствора хватает на 6 км. Всего же за ночной рейд уходит порядка 5 тысяч! «Пенные реки» испаряются за 15 минут и наутро не оставляют шанса вирусу, не вызывают аллергию и не создают дискомфорт горожанам.
Николай Высоцкий, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Средство, которое мы применяем, содержит поверхностные активные вещества, обладает дезинфицирующими свойствами. Оно согласовано с санэпидемстанцией. За сутки обрабатывается порядка 1.893-х остановочных навесов, 2.224-х лавочек, порядка 5720 поручней и перил, лестниц, подземных пешеходных переходов.
Анастасия Макеева:
Какие есть тонкости, чтобы максимально эффективно прошла чистка?
Виталий Державский:
Включаем оборудование и опускаем рамку не выше 20 см от асфальта, чтобы она хорошо убивала грязь.
Анастасия Макеева:
Сколько за ночь проходите километров?
Виталий Державский:
Бывает 120, 150, 170, 200 – по-разному, смотря у кого какие маршруты.
Генеральная уборка города – полдела. Начинать нужно с себя, уверена дорожная дружина.
Николай Высоцкий:
Почаще мыть руки, также лицо, носовую полость.
Юрий Синевич:
В общественных местах надеваю маску, когда иду, допустим, в магазин, метро. Стараюсь держать дистанцию.
Анастасия Макеева:
Чувствуете ли вы свой вклад в борьбу с вирусами?
Юрий Синевич:
Конечно, чувствуется. Благодаря тому, что мы дезинфицируем, вероятность заражения у людей намного меньше.
Виталий Державский:
Мы приходим всегда чистенькие после такой дезинфекции домой, всегда безопасны.
А вместе с ними под защитой вся столица.