Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»

Новости Беларуси. В особом режиме сейчас работают учреждения образования Беларуси. Не все школьники вернулись за парты, а студенты в большинстве случаев на удалёнке. Новые понятия для тех, кто учит и учится.

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании?



– можно ли провести распределение дистанционно?

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