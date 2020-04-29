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Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»

29 апреля 2020 08:20
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Новости Беларуси. В особом режиме сейчас работают учреждения образования Беларуси. Не все школьники вернулись за парты, а студенты в большинстве случаев на удалёнке. Новые понятия для тех, кто учит и учится.

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании?

– можно ли провести распределение дистанционно?

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Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»-1

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное?  

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей?  

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно?  

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно?  

Мнения экспертов собрал проект «В обстановке мира».  Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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