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Военные финансисты Беларуси и Узбекистана обменялись опытом

06 августа 2025 06:41
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Новые направления взаимодействия и перспективы их развития обсудили военные Беларуси и Узбекистана. Переговоры состоялись в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные финансисты Беларуси и Узбекистана обменялись опытом-2

Стороны обменялись мнениями в сфере финансового обеспечения Вооруженных Сил. Интересы Беларуси на встрече представлял помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления Игорь Можиловский. После совещания его участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, отдав дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Беларусь-Узбекистан

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