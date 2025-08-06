Военные финансисты Беларуси и Узбекистана обменялись опытом

Новые направления взаимодействия и перспективы их развития обсудили военные Беларуси и Узбекистана. Переговоры состоялись в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обменялись мнениями в сфере финансового обеспечения Вооруженных Сил. Интересы Беларуси на встрече представлял помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления Игорь Можиловский. После совещания его участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, отдав дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.