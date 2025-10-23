В Беларуси снизилось количество ДТП с участием средств персональной мобильности – ГАИ

С момента изменения Правил дорожного движение в Беларуси уже зарегистрировано 325 электрических транспортных средств в упрощенном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для прохождения процедуры необходимо обратиться в Госстандарт и полученные там документы предоставить в подразделение ГАИ. Напомним, такой механизм начал действовать с 1 сентября.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Да, может быть, период небольшой, чтобы давать уже точную оценку, но наверняка однозначно можно сказать, что изменения в Правилах дорожного движения привели к увеличению безопасности дорожного движения. Точно так же и со средствами персональной мобильности, именно на пешеходных переходах количество таких аварий снизилось. Если в том году за этот же период было таких 13 ДТП, то в этом году – 5.