Новости Беларуси. Военную присягу 14 июня приняли более 7 тысяч новобранцев по всей Беларуси. Разделить волнительные минуты с новоиспеченными защитниками Отечества приехали их родные и близкие.

К слову, новобранцы уже успели освоиться с укладом армейской жизни. После прибытия они прошли обучение по программам начальной военной и общевойсковой подготовки. Правда, в такой торжественный день не до учебы, и сразу после церемонии их ожидала первая в жизни увольнительная. А уже вечером новобранцы вернутся в воинские части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

У нас есть героическая история белорусского народа, народа-победителя. У нас есть вооруженные силы, которые сегодня пополнились новым отрядом защитников Родины. Поздравляю личный состав, всех присутствующих с днем принятия военной присяги. Счастья вам, добра, здоровья и успехов в труде на благо Беларуси. Пусть выполнение вами учебно-боевых задач будет происходить только в мирных обстановке и на учениях.

Сергей Степура, курсант:

Прием присяги — священный долг. Это то, через что должен пройти каждый мужчина.

Сергей Степура:

Чувство гордости, что воспитали сына, что Родина доверила ему оружие, серьезную технику, с помощью которой, я думаю, он будет подымать обороноспособность нашей страны. Он с желанием пошел служить.