40 тысяч минских врачей получили грамоты и благодарности в преддверии Дня медицинского работника

Новости Беларуси. Минские медики сменили халаты на вечерние платья, а кабинеты – на зал Дворца Республики. Там минских врачей поздравили с наступающим профессиональным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

40 тысяч лекарей получили 13 июня грамоты и благодарности Министерства здравоохранения и Мингорисполкома, а шесть лучших докторов Минска наградили почетным знаком «Отличник здравоохранения».

Татьяна Лазовская, заведующая педиатрическим отделением УЗ «23-я городская детская поликлиника»:

Мне бы хотелось пожелать всем медицинским работникам в преддверии нашего замечательного профессионального праздника прежде всего здоровья нам всем, нашим близким, деткам, чтобы нас окружали только хорошие добрые люди, на пути встречались благодарные пациенты.