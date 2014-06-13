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Около 700 человек собрал Молодежный марафон 13 июня в Бресте

13 июня 2014 14:43
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Новости Беларуси. «Сделай свой выбор»!  Около 700 человек собрал сегодня Молодежный марафон в Бресте. На целый день город над Бугом стал сценической площадкой для представителей различных клубов, движений и молодежных субкультур.

А начался праздничный день с митинга-реквиема в Брестской крепости: горожане приветствовали участников  марафона памяти! Частью проекта стала и передвижная выставка «Музей - бус», которая проедет по всем областным центрам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Иванов,  первый секретарь  Брестского областного комитета БРСМ:
Основная цель марафона –привлечение внимание молодежи в событиям ВОВ. Акцентировании внимания молодежи на подвиге  советского солдата. Несмотря на то, что война на территории республики окончилась 70 лет назад, след ее и уроки той войны до сих актуальны.

Презентация работы военно-исторического клуба, выступление творческих коллективов и спортсменов - программа этого дня весьма насыщенная. Завершит праздник  «Битва диджеев», которая плавно перейдет в молодежную дискотеку.

# общество # Молодежные фестивали # Виктор Иванов

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