Около 700 человек собрал Молодежный марафон 13 июня в Бресте

Новости Беларуси. «Сделай свой выбор»! Около 700 человек собрал сегодня Молодежный марафон в Бресте. На целый день город над Бугом стал сценической площадкой для представителей различных клубов, движений и молодежных субкультур.

А начался праздничный день с митинга-реквиема в Брестской крепости: горожане приветствовали участников марафона памяти! Частью проекта стала и передвижная выставка «Музей - бус», которая проедет по всем областным центрам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Основная цель марафона –привлечение внимание молодежи в событиям ВОВ. Акцентировании внимания молодежи на подвиге советского солдата. Несмотря на то, что война на территории республики окончилась 70 лет назад, след ее и уроки той войны до сих актуальны.

Презентация работы военно-исторического клуба, выступление творческих коллективов и спортсменов - программа этого дня весьма насыщенная. Завершит праздник «Битва диджеев», которая плавно перейдет в молодежную дискотеку.